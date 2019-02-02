Российские боевые корабли нашлют на врага галлюцинации и тошноту

Оборудование установлено на двух суднах ВМФ

Корабли ВМФ России - фрегаты "Адмирал флота Советского Союза Горшков" и "Адмирал флота Касатонов" -получат станции визуально-оптических помех 5П-42 "Филин". Они способны ослеплять противника.

Аналогичное оборудование установят еще на два фрегата проекта 22350. Их строительство уже ведется на судостроительном заводе "Северная верфь".

Поставки начал холдинг "Росэлектроника", который входит в "Ростех", сообщает РИА Новости. Станцию "Филин" разработали в АО "Опытный завод "Интеграл". Она предназначена для подавления в темное время суток визуально-оптических и оптико-электронных каналов наблюдения. Также устройство справится с прицеливанием стрелкового оружия и оружия ближнего боя, которые применяют против надводных кораблей и катеров ВМФ.

Низкочастотные колебания яркости излучения от станции из-за возбуждения зрительных нервов вызывают временные обратимые расстройства органов зрения. В "Росэлектронике" сообщили, что 20% испытуемых отмечали галлюциногенный эффект воздействия, который был описан как "пятно света плавает перед глазами". Кроме того, 45% пожаловались на головокружение, тошноту, признаки дезориентации в пространстве.

Также это излучение способно на дальностях до пяти тысяч метров эффективно подавлять приборы ночного видения, лазерные дальномеры инфракрасного диапазона и системы наведения противотанковых управляемых ракет.

Фрегат "Адмирал флота Советского Союза Горшков" был передан флоту в 2018 году. "Адмирал флота Касатонов" проходит заводские испытания.