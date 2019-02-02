Трампа заставили озвучить истинную причину выхода из ДРСМД

Европа в панике из-за решения главы Белого дома

Решение США о выходе из Договора о ракетах средней и меньшей дальности противоречит интересам стратегической стабильности во всём мире. Такое заявление прозвучало в российском МИД. Со 2 февраля Вашингтон приостанавливает своё участие в договоре, что серьёзно озадачило мировых политиков.

Этого ультиматума, который звучит из Вашингтона в адрес Москвы, кажется, не понимают даже сами американцы. Позиция России не менялась, а США все равно начали процедуру выхода из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Она займет полгода, но уже понятно, что назад пути нет. На брифинге в Белом доме Дональда Трампа прямо спросили: может быть, Россия тут не причем, а все дело в растущей угрозе со стороны Китая? Президент это косвенно подтвердил, передает "ТВ Центр".

"Причина в том, что в первую очередь вы должны учитывать другие страны. Договор старый. Но очень важно, что одна из сторон не придерживалась его. Мы его соблюдали, но другой участник – нет. Так что мы не обязаны соблюдать его, будучи единственной заинтересованной стороной. Я надеюсь, мы сможем собрать всех в одном месте и подписать новое соглашение, которое будет значительно лучше", - подчеркнул президент США.

Трамп хочет обезопасить военные базы США в Тихом океане, до которых может дотянуться Китай. Но чтобы усадить Пекин за стол переговоров, для разрыва двустороннего договора, который в 1987-м году подписывали еще Михаил Горбачев и Рональд Рейган, нужен повод. И Вашингтон сделал вид, что нашел его. От Москвы требуют уничтожить ракету 9М729, которую недавно открыто показали в Министерстве обороны. Дальность ее действия до 500 километров, что не нарушает параметров договора РСМД. Но за океаном презентацию проигнорировали. США предпочитают фактам домыслы - заявили в российском МИД.

"Российская Федерация неизменно, последовательно и безусловно выполняет свои обязательства в области контроля над вооружениями, разоружения и нераспространения. Категорически отвергаем используемые Вашингтоном методы и средства. Рассматриваем такие американские "заходы" как сугубо пропагандистский трюк, который США используют в попытке убедить мировое сообщество в том, что только их действия могут быть оправданны, так как они якобы нацелены на укрепление мира и безопасности. Мы с этим не согласны", - говорится в сообщении российского ведомства.

На Смоленской площади отметили, что американцы нацелились на демонтаж всей системы международно-правовых договорённостей. Это отличительная черта администрации Дональда Трампа. За время его президентства договор РСМД - уже шестое соглашение, из которого Вашингтон выходит в одностороннем порядке. Так было, например, с иранской ядерной сделкой - и теперь в Тегеране сочувствуют Москве.

"Еще один выход администрации Трампа из соглашения, на этот раз ДРСМД. Это уже не просто касается Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) или Ирана: кажется, что у этой банды аллергия на все, где есть подпись США. Любая сделка с правительством США не стоит чернил; даже договоры, ратифицированные Конгрессом", - говорится в сообщении МИД Ирана.

Обеспокоена и Европа. Старый Свет рискует стать не просто заложником в отношениях Москвы и Вашингтона, а полем, где стороны будут меряться силами, переживают политики. ЕС должен взять обеспечение безопасности в свои руки. Об этом говорят и в Брюсселе, и в Берлине. МИД Швеции опасается начала повторной гонки вооружений. Австрия призывает соблюдать существующие договоры.

"Решение США выйти из договора о РСМД достойно сожаления. Когда договор был подписан в 1987 году, он ознаменовал начало большой оттепели в отношениях США и России. Он был важным событием на пути к завершению холодной войны. Повторное размещение ракет средней дальности более 30 лет спустя ощутимо повысило бы ядерную угрозу в Европе", - отметила глава МИД Австрии Карин Кнайсль.

Все эти заявления обращены в первую очередь к Вашингтону. Затраты на содержание и модернизацию американского ядерного арсенала, если верить данным Конгресса США, в ближайшие годы увеличатся в разы. Речь идёт о сотнях миллиардов долларов.

Борис Иванин, "ТВ Центр".