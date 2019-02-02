Радикалы напали на кандидата в президенты Украины

​Пострадал Александр Вилкул

На Украине радикалы облили зеленкой кандидата в президенты от "Оппозиционного блока" Александра Вилкула. Он приехал на встречу с избирателями в доме культуры в Бердянске, сообщает "ТВ Центр".

Но сразу он попасть туда не смог: вход заблокировали люди с плакатами. В этот момент ему и плеснули в лицо зеленку. После инцидента политик снова попытался пройти внутрь, но на его пути встали радикалы. Они устроили потасовку с правоохранителями. В зал ДК кандидат все же попал и провел назначенную встречу.

Вилкул известен тем, что открыто выступает за мир в Донбассе, поддерживает минские договоренности и каноническую церковь, он заступался за ветеранов Великой Отечественной, которых подвергали нападкам националисты.

Это не первый случай, когда радикалы пытаются помешать кандидату. В Донецкой области они устроили погром в одном из его офисов. В Славянске на Вилкула набросились с кулаками. Сам он считает, что таким образом через националистов действует СБУ, цель которой - сорвать его предвыборную кампанию.