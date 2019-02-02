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В российских детских садах и школах объявлена эпидемия

11:04
  • суббота
  • 02 февраля 2019

​Медики рекомендуют не заниматься самолечением

Детские сады и школы закрываются на карантин из-за эпидемии гриппа и ОРВИ.  Эпидемиологический порог превышен уже в 23-х регионах, передает "ТВ Центр".

В Псковской, Новгородской, Калининградской областях, в Карелии, Коми и Ненецком автономном округе поликлиники переходят на усиленный режим работы, врачи ведут прием и в выходные. Пациентов  разделяют: с высокой температурой  направляют в отдельные кабинеты.

Медики настоятельно рекомендуют не заниматься самолечением, и при появлении первых симптомов болезни сразу вызывать врача. Те, кто сделал этой осенью прививку, а по данным Минздрава, это около 70 миллионов человек - переносят заболевание гораздо легче. 

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