В российских детских садах и школах объявлена эпидемия

​Медики рекомендуют не заниматься самолечением

Детские сады и школы закрываются на карантин из-за эпидемии гриппа и ОРВИ. Эпидемиологический порог превышен уже в 23-х регионах, передает "ТВ Центр".

В Псковской, Новгородской, Калининградской областях, в Карелии, Коми и Ненецком автономном округе поликлиники переходят на усиленный режим работы, врачи ведут прием и в выходные. Пациентов разделяют: с высокой температурой направляют в отдельные кабинеты.

Медики настоятельно рекомендуют не заниматься самолечением, и при появлении первых симптомов болезни сразу вызывать врача. Те, кто сделал этой осенью прививку, а по данным Минздрава, это около 70 миллионов человек - переносят заболевание гораздо легче.