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В Сирии возобновили производство баллонов с газом

11:07
  • суббота
  • 02 февраля 2019

​Во время боевых действий эта отрасль сильно пострадала

В Сирии возобновилось производство баллонов с природным газом. Крупнейший в стране завод  в провинции Тартус работает без выходных, чтобы обеспечить население топливом. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Каждый день к заводу подъезжают сотни грузовиков. С возвращением беженцев, потребность в природном газе резко увеличилась. Отрасль во время боевых действий сильно пострадала.  Боевики взорвали несколько заводов и распределительных станций. Власти обещают уже в следующем году полностью снять дефицит. Для этого в стране планируют открыть еще несколько  газовых хранилищ. 

"Мы трудимся в три смены, за одну смену суммарно производим до 15 тысяч баллонов с газом. Работаем каждый день, без выходных, чтобы обеспечить газом все провинции", - заявил инженер Ахмад Науман.

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