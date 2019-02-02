В Сирии возобновили производство баллонов с газом

​Во время боевых действий эта отрасль сильно пострадала

В Сирии возобновилось производство баллонов с природным газом. Крупнейший в стране завод в провинции Тартус работает без выходных, чтобы обеспечить население топливом. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Каждый день к заводу подъезжают сотни грузовиков. С возвращением беженцев, потребность в природном газе резко увеличилась. Отрасль во время боевых действий сильно пострадала. Боевики взорвали несколько заводов и распределительных станций. Власти обещают уже в следующем году полностью снять дефицит. Для этого в стране планируют открыть еще несколько газовых хранилищ.

"Мы трудимся в три смены, за одну смену суммарно производим до 15 тысяч баллонов с газом. Работаем каждый день, без выходных, чтобы обеспечить газом все провинции", - заявил инженер Ахмад Науман.