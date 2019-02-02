Дома дрожали: появилось видео взрыва метеорита над Кубой

Упавшие камни состоят из железа, никеля и силиката магния

Огненный шар в небе, мощный взрыв и столбы дыма не на шутку напугали жителей Кубы. Некоторые даже рассказывают, что их дома дрожали, сообщает "ТВ Центр".

Что это было, выяснилось не сразу. Сначала очевидцы решили, что взорвался военный самолет. Однако потом местные власти эту версию опровергли и поддержали заявление метеорологической службы. Там объявили, что на западе острова упал крупный метеорит.

Группа ученых сразу же выдвинулась к месту происшествия. Анализ обломков на земле показал, что небесные камни - самый крупный из них 11 сантиметров в длину - состоят из железа, никеля и силиката магния.

Кроме того, эксперты проверяют информацию о падении еще одного космического объекта к востоку от Гаваны. Это уже седьмой случай падения метеорита на остров, последний упал в 2001 году.