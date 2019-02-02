Основатель российского театра сгорел заживо на работе

Объявлен сбор средств на похороны Владимира Захарова

В Томске в своей мастерской из-за пожара погиб основатель театра кукол "2+ку" Владимир Захаров. Создателю уникальной куклы на запястье с полной механикой оживления было 64 года.

Когда началось возгорание рядом с кукольным театром, Захаров попытался потушить его. Однако он оказался бессилен перед пламенем и сам погиб в огне.

Основной версией произошедшего является замыкание электропроводки, сообщает РИА Новости. В СКР заявили, что тело сильно пострадало от огня. В связи с этим официально личность погибшего можно установить только по результатам экспертизы.

Захаров организовал свой театр в 1991 году. Он создавал для него кукол, писал сценарии и делал декорации.

Теперь театр объявил сбор средств на организацию похорон Владимира Захарова. Кроме того, финансовые средства нужны на сохранение здания театра, оставшееся без отопления после пожара в мастерской, передает сайт vtomske.ru.