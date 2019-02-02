"Тайная любовница" Киркорова внезапно умерла после съемок у Малахова

Она утверждала, что певец встречался с ней, но никому не рассказывал об этом

Скончалась 52-летняя Светлана Сафиева, которая была участницей ток-шоу "Прямой эфир" Андрея Малахова. Ранее женщина рассказала о том, что якобы ждет тройню от звезды эстрады Филиппа Киркорова.

В скандальной передаче она показывала девятимесячный живот. По ее словам, певец тайно встречался с ней, но никогда не готов был признаться в этих связях. При этом в конце передачи утверждалось, что Сафиева не здорова, и у нее ложная беременность. Большой живот оказался всего лишь жировым фартуком. Много лет назад женщина потеряла мужа. Она осталась одна с двумя детьми, пишет KP.RU. Вероятно, из-за трагедии у бизнесвумен начались проблемы с психикой.

После эфира общественность накинулась на женщину. Не остались в стороне и родственники, попытавшиеся отобрать у нее элитную недвижимость. Последние месяцы своей жизни она провела в больнице. Как передает Super, Светлана Сафиева умерла от инсульта.