Литвинова родила Хабенскому дочь

Актер стал отцом в третий раз

В семье актера Константина Хабенского пополнение. Его супруга Ольга Литвинова родила дочь. Это произошло 1 февраля.

Ребенок стал вторым для пары и третьим для 47-летнего актера. У него уже есть сын от первого брака. О беременности 37-летней актрисы стало известно осенью 2018 года.

До этого Хабенский уже состоял в браке. В начале 2000 года он женился на журналистке одной из радиостанций Санкт-Петербурга Анастасии Смирновой, передает StarHit. Спустя семь лет у семейной пары родился сын Иван. Позднее выяснилось, что Анастасия тяжело больна. У нее диагностировали опухоль мозга. Она скончалась зимой 2008 года.

В 2013 году актер вновь решил завести семью. На этот раз он связал себя узами брака с Ольгой Литвиновой. В 2016-м в одном из московских роддомов родилась дочь - Александра.