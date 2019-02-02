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Скончался знаменитый диктор программы "Время"

10:49
  • суббота
  • 02 февраля 2019

Евгению Суслову был 81 год

Не стало легендарного диктора Центрального телевидения, заслуженного артиста РСФР Евгения Суслова. Он скончался на 82 году жизни.

Об этом написала в своем Facebook диктор и телеведущая Алла Данько. По ее словам, в последнее время Суслов тяжело болел. Отпевание пройдет 4 февраляв Москве в Елоховском соборе.

Суслов появился на телевидении в 1962 году. Он был лицом программы "Время" и вел трансляции с военных парадов, а также демонстраций. Также он работал и на "Голубых огоньках". Всего на телевидении Суслов проработал более 30 лет.

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