Скончался знаменитый диктор программы "Время"

Евгению Суслову был 81 год

Не стало легендарного диктора Центрального телевидения, заслуженного артиста РСФР Евгения Суслова. Он скончался на 82 году жизни.

Об этом написала в своем Facebook диктор и телеведущая Алла Данько. По ее словам, в последнее время Суслов тяжело болел. Отпевание пройдет 4 февраляв Москве в Елоховском соборе.

Суслов появился на телевидении в 1962 году. Он был лицом программы "Время" и вел трансляции с военных парадов, а также демонстраций. Также он работал и на "Голубых огоньках". Всего на телевидении Суслов проработал более 30 лет.