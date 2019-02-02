Задержанную в США российскую актрису ждет ужасная судьба

Ей может грозить до 20 лет тюремного заключения

Актриса из России Ирина Усок, которую в США заподозрили в похищении собственной дочери, отпущена из-под стражи до следующего заседания суда. Оно должно состояться 20 марта.

Такова информация Генконсульства России в Нью-Йорке. В Facebook дипмиссии сообщается, что сейчас дипломаты пытаются устроить встречу россиянки с ребенком.

Между тем, в США актрису может ждать серьезное наказание. Как сообщает "Московский комсомолец", ей может грозить до 20 лет тюремного заключения.

По словам адвоката Оксаны Михалкиной, Ирине Усок наверняка предстоит длительный судебный процесс. И она его, скорее всего, проиграет. В итоге дочь останется в США с отцом. Сама девочка родилась на территории Соединенных Штатов, а значит, автоматически приобрела американское гражданство.

"Но судьба Ирины печальна, к сожалению. Она совершила преступление, которое в США и ряде европейских стран карается лишением свободы", - сказала адвокат.

Говоря о ребенке, Михалкина отметила, что, если она находится на территории России, то ей ничего не угрожает. Принудительно экстрадировать девочку на территорию США будет невозможно. Вопрос только в том, с кем она останется - с бабушкой или дедушкой.

О том, что 42-летнюю Усок задержали в аэропорту Нью-Йорка, стало известно в пятницу. Ее заподозрили в похищении двухлетнего ребенка. Коллеги актрисы рассказали, что в семье Ирины могли возникнуть разногласия. В итоге она решила вывезти ребенка в Россию. Но отец девочки обратился в суд.

Ирина Усок снималась в детективном сериале "Даша Васильева. Любительница частного сыска". Другие роли актрисы – эпизодические. Основная ее работа - в московском театре "Содружество актеров Таганки".