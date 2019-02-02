Музеи и парки подготовили для своих гостей бесплатную программу

Жителей города ждет обширная культурная программа

В первые февральские выходные в 2019 году москвичей ждет традиционно обширная культурная программа. Можно пойти на спектакль-игру "Как стать художником", поддержать спортсменов во время этапа Кубка России по горным лыжам и сходить на кофейный фестиваль, который пройдет 2 и 3 февраля в культурном центре ЗИЛ, сообщает сайт мэрии Москвы.

В программе — встреча с более чем 70 бариста со всей страны, зрелищные кофейные чемпионаты, дегустация кофе и авторских кофейных напитков, мастер-классы, лекции о рекламе и маркетинге. Также будет возможность научиться варить кофе разными способами. Вход бесплатный, но необходима регистрация.

Между тем, в Третьяковской галерее в Лаврушинском переулке состоится показ "Мольба" романтической драмы "Мольба" режиссера Тенгиза Абуладзе. В основе фильма, снятого в 1967 году — произведения грузинского писателя и поэта Важи Пшавелы "Алуда Кетелаури" и "Гость и хозяин".

В философских притчах, обрамляющих поэмы, говорится об отношении поэта к добру и злу. Он чувствует бессилие перед темными силами. Ему начинает казаться, что борьба с ними бесполезна. Однако бездействие приводит к печальным последствиям. Как поступит герой, зрители узнают во время показа фильма. Вход в Третьяковскую галерею по бесплатным билетам, которые можно получить в кассе Инженерного корпуса за 30 минут до начала сеанса.

Не стоит забывать о спектакле-игре "Как стать художником". Его покажут на ВДНХ, в павильоне "Рабочий и колхозница". Юные зрители смогут разгадать тайну улыбки Моны Лизы, почувствовать себя Марселем Дюшаном или Энди Уорхолом. Также они узнают, как работали великие мастера, и попытаются выяснить, что значит рисовать "правильно". В спектакле заняты актеры Анна Куненкова и Екатерина Ряховская. Вход бесплатный, по предварительной регистрации.

Также в субботу здесь можно увидеть еще одну постановку – "Ответственный ребенок". Спектакль поставлен по сборнику стихов "Ответственный ребенок" поэтессы Веры Полозковой. Дети смогут познакомиться с добрым волшебником, который ездит в тазу без колес, и его другом — огненным псом. Кроме того, гости смогут поучаствовать в ритмических играх, прочитать и послушать детские стихотворения. Спектакль рассчитан на детей старше двух лет.

А еще все желающие смогут отдохнуть на свежем воздухе и поболеть за участников этапа Кубка России по горным лыжам — Открытого кубка Москвы. Он пройдет 2 февраля в спортивно-туристическом комплексе "Воробьевы горы". Участие примут сильнейшие российские спортсмены. Они будут соревноваться в дисциплине параллельный слалом. Вход для зрителей свободный.

Парк Победы также подготовил для своих гостей праздничную программу к 250-летию со дня рождения поэта и баснописца Ивана Андреевича Крылова. В нее вошли конкурс чтецов, мастер-классы по изготовлению открыток и поделок из цветной бумаги на тему басен Крылова, а также занятия по народным танцам и вокалу. Кроме того, зрители увидят выступления фольклорного коллектива "Летавица" и артистов уличного театра "Атмосфера".

Кроме того, сеть кинотеатров "Москино" представляет программу "Синематека: о войне". Ее приурочили к 76-летию разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве (2 февраля), а также Дню памяти воинов-интернационалистов (14 февраля).

Также в субботу зрители смогут увидеть кинокартины "Возмездие", "Горячий снег", "Офицеры", "Корпус генерала Шубникова" и "Двадцать дней без войны". Фильмы покажут с 35-миллиметровой пленки. Вход свободный, в порядке живой очереди.

А еще историк, москвовед Филипп Смирнов на своей творческой встрече в субботу расскажет слушателям о любимых местах столицы, в том числе о Басманном районе, где он родился и вырос, а также о прочитанных книгах. Вход также бесплатный.