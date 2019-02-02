Стартовал прием заявок на участие в фестивале "Московская Масленица"

Мероприятие пройдет с 1 по 10 марта

В Москве стартовал прием заявок для производителей на участие в гастрономическом фестивале "Московская Масленица". Он пройдет в столице с 1 по 10 марта. Заявки можно подать до 14 февраля, сообщает сайт мэрии Москвы.

"Москва готовит большой масленичный гастрономический фестиваль. Принять участие в этом празднике организаторы фестиваля "Московская масленица" приглашают производителей со всех российских регионов. 1 февраля 2019 года открывается прием заявок на участие в программе фестиваля. Заявку можно подать до 14 февраля на электронный адрес: festival@torg.mos.ru", - отметили в организаторы фестиваля ГБУ "Московские Ярмарки".

К участию приглашены фермеры и сыроделы, а также кондитерские фабрики и частные пасеки. Кроме того, представить свою продукцию смогут производители мясных и рыбных деликатесов, консервации, гастрономии, рыбоводческие и рыбоперерабатывающие хозяйства.

А еще на фестивале планируется предоставить площадки для создателей авторских сувениров и предприятий, которые создают изделия по старинным технологиям, авторы текстильных изделий и интерьерных аксессуаров и предприятия общественного питания.

Фестиваль "Московская Масленица" пройдет с 1 по 10 марта на площадках в центре Москвы и округах. Заседание экспертного совета состоится 19 февраля, а 22 февраля участникам сообщат о результатах конкурсного отбора.

В прошлом году участниками фестиваля "Московская Масленица" стали более четырех миллионов человек. Они съели более 240 тысяч блинов и выпили 64 тысячи литров чая.