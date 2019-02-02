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В Приморье открыли бюст героически погибшему в Сирии летчику Филипову

11:43
  • суббота
  • 02 февраля 2019

​Его супруга до сих пор тяжело переживает утрату

В Приморье открыли бюст Герою России лётчику Роману Филипову. Год назад российский Су-25 сбили террористы в Сирии. Филипов до последних минут вёл с ними неравный бой.

Бюст Героя России летчика Романа Филипова установили в авиационном полку "Нормандия Неман". Он прослужил здесь более 10 лет. Был командиром эскадрильи. И отсюда, из Приморья, офицер отправился в свою последнюю командировку в Сирию, передает "ТВ Центр".

"Роман запомнился нам как профессионал. С безукаризненным качеством", - отметил командир 18-го штурмового авиационного полка, полковник Юрий Плаксин.

В феврале прошлого года Филипов выполнял боевой вылет в зоне деэскалации Идлиб. Его   штурмовик подбили террористы. Роман успел доложить командованию об атаке и катапультировался. На земле летчик попал в окружение. Офицер вел неравный бой и, чтобы не оказаться в плену, подорвал себя гранатой.

Супруга Ольга признается: время не вылечило боль утраты. Но говорит, что в той ситуации Роман не мог поступить по- другому. "Я говорю, что я так к нему на свидания прихожу", - сказала вдова Героя России.

У мемориала Героя России собрались, кажется, все жители военного городка. Личный состав авиаполка прошел торжественным маршем. Затем состоялся пролет авиационной техники и показ фигур высшего пилотажа.

На авиационной выставке представлены истребители, бомбардировщики, но большей популярностью у посетителей пользуется штурмовик Су-25. Именно на таком типе самолета Роман Филипов отправился на свое последнее боевое задание.

Один из штурмовиков Су-25 получил имя Романа Филипова. Самолет находится на задании в другом авиационном полку. Сесть за его штурвал особая честь для пилотов. 

Ольга Скрипникова, Сергей Дробышев. Дальневосточное бюро "ТВ Центра". Приморский край.

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Штурмовик Су-25 ВКС России
Штурмовик Су-25 ВКС России
Бюст героически погибшему в Сирии летчику Филипову
Бюст героически погибшему в Сирии летчику Филипову
Летчик Роман Филипов
Летчик Роман Филипов
Место падения сбитого террористами штурмовика Су-25 ВКС России в Сирии
Место падения сбитого террористами штурмовика Су-25 ВКС России в Сирии
Место падения сбитого террористами штурмовика Су-25 ВКС России в Сирии
Место падения сбитого террористами штурмовика Су-25 ВКС России в Сирии
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