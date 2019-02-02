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"Его место в тюрьме": в Сети жестко высказались о Порошенко

11:59
  • суббота
  • 02 февраля 2019

​Еще одного кандидата в президенты облили зеленкой

На Украине зарегистрировано рекордное количество участников президентской гонки - 28 человек. В пятницу, чтобы привлечь избирателей, Пётр Порошенко пообещал, что страна вступит в НАТО и ЕС в роли регионального лидера. Пока одних кандидатов горячо обсуждают в интернете, других обливают зелёнкой.

Так Александра Вилкула встречают в Бердянске. Кандидат в президенты Украины от оппозиционного блока хотел встретиться с избирателями в местном ДК, но буквально на пороге был облит зеленкой. Полицейские и охранники вроде бы даже пытались задержать нападавшего, но тот растворился в уличной толпе. В дом культуры Вилкула также не пустили. Полиция вновь бессильна. Так и остался стоять кандидат на морозе. Зеленый, но полный решимости продолжать политическую борьбу, сообщает "ТВ Центр".  

"Пытаются любым путем меня остановить. Присылают радикалов, чтобы сорвать встречи. Да, облили меня зеленкой, да печет роговица глаза. Плевать!! За нами миллионы людей! За нами правда, мы будем идти вперед до победы!", - подчеркнул он.

Предвыборная гонка на Украине набирает обороты. Одни кандидаты идут в народ, другие обращаются к народу через соцсети. Президент действующий активно использует тезис "Мы идем своим путем", который он озвучил несколько дней назад на национальном форуме. Путь этот, по задумке Порошенко, должен привести украинцев прямиком в ЕС и НАТО.

"В ЕС и НАТО мы вступим как страна - региональный лидер. Как страна, которая уже значительно укрепила восточный фланг Альянса. Как страна, которая защитила от российского натиска не только себя, но и всю европейскую цивилизацию", - написал он в своем Facebook.

Подобная риторика вызвала резкую критику и явно не добавила очков кандидату. От действующей власти люди хотят не обещаний светлого европейского будущего, а стабильности - прямо сейчас. И не важно, с НАТО или без него.

"Ложь и популизм, вам не стыдно столько врать, стыд есть?", - спрашивает один из пользователей.

"У Вас, господин Порошенко, есть два месяца, чтобы вступить в ЕС и НАТО, иначе, если Вы не вступите за два месяца, то и за пять лет также не вступите - это Вы уже показали на окончании АТО!", - напоминает другой комментатор.

"Его место в тюрьме!", - заявил еще один пользователь.

Предвыборная кампания на Украине бьет рекорды. Центральная избирательная комиссия в пятницу зарегистрировала еще двух кандидатов в президенты. Теперь их целых 28. Такого числа желающих возглавить страну еще не было в современной истории Украины. Количественный рекорд побит. Но количество не всегда переходит в качество.

Павел Прокопенко, Виталий Марченко, "ТВ Центр".

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