Как Россия справляется с рекордными морозами

​А в Москве сохранится оттепель

Рекордные морозы, мощные снегопады и ураганный ветер. Сразу в нескольких регионах России бушует непогода. Пока жители Сибири переживают морозы - там минус 50, - в Саратове ликвидируют последствия сильного снегопада.

Снегопады в Саратове осложняют жизнь горожанам и коммунальщикам. Одним не пройти и не проехать, другие не справляются с объемами работы. Без транспортного сообщения почти неделю остаются 26 населенных пунктов области, передает "ТВ Центр".

Дороги расчищают круглосуточно. Работает привлеченная техника Министерства обороны, МЧС и дорожных служб. Но она успевает не везде. На помощь застрявшему в снегу троллейбусу пришли пассажиры.

В Приуралье по региону прошёл "Снежный десант". Студенты добровольно расчищают подходы к магазинам, поликлиникам, освобождают от снега центральные улицы в селах и деревнях. В деревне Шестаково адресно помогали пенсионерам.

"Хоть с ограды поскидывали бы. Только надо добраться по лестнице. Столько у нас снега много", - сказала пенсионерка Роза Колегова.

За неделю расчистили несколько десятков населенных пунктов в семи районах области. В Ярославле против такого десанта бы не возражали. Власти, обещавшие за один день справиться с последствиями снегопада, явно свои силы переоценили. Сугробы на тротуарах, сосульки - на крышах. На центральной улице Ярославля упавшая с крыши ледяная глыба сбила с ног женщину. С черепно-мозговой травмой пострадавшую увезли на скорой.

Но если в средней полосе России февраль принес ослабление морозов и сильный снег, то север Сибири находится в центральной части морозного антициклона. На Ямале, на севере Красноярского края мороз. В Ханты-Мансийском округе аномально холодная погода продержится еще неделю.

В Нижневарторвске на улице ни души. Там – минус 48. На Урале снова снег. И "щадящие" минус 20. Практически потепление. Потому на расчистку дорог от снежных завалов выходили, не особенно кутаясь.

Мощная волна тепла из Северной Африки несет потепление. В столичном регионе - повышение температуры. Оттепель в Москве сохранится. В начале новой недели ночами будет слабый минус, днём до плюс пяти градусов.

Анастасия Мартынова, "ТВ Центр".