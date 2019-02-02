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В Москве студенты смогут снять свое ток-шоу

12:14
  • суббота
  • 02 февраля 2019

​Занятия будут проходить под руководством профессионалов из сферы медиа

Попробовать свои силы в написании статей, создании телевизионных сюжетов и даже съёмке ток-шоу смогут студенты в Молодёжном центре медиа и коммуникаций в Москве. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Для работы здесь есть вся необходимая техническая база. В распоряжении участников - интернет-портал и студенческий телеканал. Обучение начнётся 4 февраля. В проекте участвуют 12 групп молодых журналистов из разных регионов страны. Практические занятия будут проходить под руководством опытных профессионалов из сферы медиа.

"Очень хорошо, что эти специалисты, а тут действительно специалисты своего дела в информационном пространстве, они будут учить молодёжь из регионов о том, как организовывать телевидение, о том, как работать в самых современных условиях на телевидении и как развивать свой телеканал", - отметил председатель Союза Журналистов России Владимир Соловьёв.

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