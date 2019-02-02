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Жители Кубы в панике из-за упавшего метеорита

12:47
  • суббота
  • 02 февраля 2019

​Обломки небесного тела будут изучать в лаборатории

Яркие вспышки, громкий взрыв и десятки каменных осколков. Мистический огненный шар, рухнувший в пятницу вечером на Кубе вызвал панику у местных жителей. Специалисты выяснили происхождение небесного тела.

Громкий хлопок, и очевидцы необычного явления бросаются врассыпную. Связь не работает. Тут же появляются версии о взрыве бомбы или авиакатастрофе. Свидетели утверждают: они видели, как небо пронзил огненный шар, оставив за собой облачный след. После - хлопок, и загадочный предмет упал в море, передает "ТВ Центр".

"Когда мы услышали взрыв, то подумали: может, это строительные работы по соседству. Звук был нарастающий, а потом в небе вспыхнуло что-то вроде молнии", - рассказал один из очевидцев.

Вскоре выяснилось: причиной паники стал метеорит. Эту информацию подтвердили на официальном уровне. Пострадавших и разрушений нет.

"Когда метеорит входит в земную атмосферу, он сгорает. Свидетели данного феномена как раз видели это свечение. Обломки небесного тела падают на землю", - отметил член Академии наук Кубы Оскар Альварес.

Оправившись от испуга, жители бросились собирать фрагменты объекта. Свои трофеи они теперь гордо демонстрируют в соцсетях. К месту происшествия прибыли и ученые. Это седьмой метеорит в истории Кубы. Он представляет большой научный интерес. Дальнейшее изучение космического объекта будет проходить в лабораторных условиях.

Кристина Мамиконян, "ТВ Центр".

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Обломок метеорита
Падение метеорита
Падение метеорита
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