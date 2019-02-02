В столице сокращено время подключения к энергосетям

Износ сетей электроснабжения в Москве продолжает снижаться

В Москве время подключения к электрическим сетям объемом мощности до 150 киловатт сократилось в четыре раза — с 281 дня в 2012 году до 70 дней в 2018-м. об этом говорят данные рейтинга Всемирного банка Doing Business, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Упростить процедуру подключения к сетям в городе помогли внедрение регламента технологического присоединения и создание портала по технологическому присоединению, а также запуск таких программ, как: "Пять шагов за три визита" и "Три шага за два визита", и других. Кроме того, свою роль сыграло создание в энергоснабжающих компаниях подразделений по работе с представителями малого и среднего предпринимательства, упрощение выдачи итогового заключения Мосгоргеотреста и ордера ОАТИ, а также разработка нормативного акта, упрощающего процедуры согласования проектной документации в режиме одного окна.

Кроме того, была проведена работа по повышению надежности городской энергетической и коммунальной инфраструктуры. Из-за этого существенно снизился износ сетей электроснабжения с 65,2% в 2011 году до 54,8% в 2018 году, и сетей теплоснабжения с 46,5% до 45,1%.

В 2019 году в столице планируют отремонтировать 32 инженерных сооружения ГБУ "Гормост", 58,9 километра водопроводных сетей, 47,5 километра канализационных сетей и 14 километров водосточных сетей.

Также в прошедшем году не происходило аварий и инцидентов, которые приводили бы к длительному отключению света, воды и тепла. Резервы мощности систем позволяют бесперебойно снабжать потребителей энергоресурсами

За восемь лет энергоемкость валового регионального продукта (ВРП) Москвы снизилась на 31% — с 4,5 килограмма условного топлива на тысячу рублей в 2010 году до 31 килограмма условного топлива на тысячу рублей в прошедшем году.

Кроме того, продолжается развитие системы оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации. Для этих целей в 2018 году в столице была введена в эксплуатацию первая на территории ТиНАО поисково-спасательная станция на водных объектах "Троицкая". Также ввели три пожарных депо в Щербинке, Михайлово-Ярцевском и Клёновском поселениях и учебный полигон для практической подготовки пожарных и спасателей в районе деревни Апаринки.