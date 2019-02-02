Путин объявил об ответных мерах на выход США из ДРСМД

Россия приостанавливает участие в договоре

Москва зеркально ответила Вашингтону на решение о выходе из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом заявил президент России Владимир Путин.

"Американские партнеры объявили о том, что они приостанавливают свое участие в договоре, и мы приостанавливаем", - заявил он на встрече с главами Минобороны и МИД России Сергеем Шойгу и Сергеем Лавровым.

Кроме того, российский лидер сообщил об окончании ключевого этапа испытаний стратегического необитаемого подводного аппарата "Посейдон". Он также высказал желание в ходе предстоящей серии совещаний по исполнению Гособоронзаказа в Сочи ознакомиться с тем, "как идет работа здесь", сообщает ТАСС.

Также Путин согласился с предложениями министерства обороны о начале работ по "приземлению" "Калибров" и создания гиперзвуковой ракеты наземного базирования средней дальности.

Комментируя действия США, Сергей Лавров отметил, что Москва озабочена нарушениями ДРСМД со стороны Вашингтона. "По нашим данным, этот бессрочный договор Соединенные Штаты начали нарушать с 1999 года, когда начали испытывать боевые беспилотные летательные аппараты, которые по характеристикам совпадают с запрещенными Договором крылатыми ракетами наземного базирования", - отметил он.

Накануне, 1 февраля, госсекретарь США Майк Помпео подтвердил, что США приостановили свое участие в ДРСМД со 2 февраля. По его словам, решение временное и зависит от действий Москвы. США считают, что ракета 9М729 нарушает ДРСМД и должна быть уничтожена.

В ответ официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва оставляет за собой право на ответную реакцию в случае окончательного разрыва Вашингтоном документа.