Россия уличила США в нарушении ДРСМД с 1999 года

​Как Москва ответит Вашингтону на решение о выходе из договора

Россия приостанавливает своё участие в Договоре о ракетах средней и меньшей дальности. Пойти на этот шаг Москву вынудили действия Вашингтона. Об этом заявил Владимир Путин. Он провёл встречу в Кремле с министром обороны Сергеем Шойгу и главой МИД Сергеем Лавровым.

Досье по разоружению. На встрече с министрами иностранных дел и обороны президент России Владимир Путин поинтересовался, что сейчас происходит в сфере ограничения наступательных вооружений, сообщает "ТВ Центр".

"Этот бессрочный договор Соединенные Штаты начали нарушать с 1999 года, когда начали испытывать боевые беспилотные летательные аппараты, которые по характеристикам совпадают с запрещенными Договором крылатыми ракетами наземного базирования. Впоследствии они стали использовать ракеты-мишени, баллистические ракеты-мишени, для испытания своей системы противоракетной обороны, а с 2014-го года они начали размещать в Европе пусковые установки для опять же своих позиционных районов противоракетной обороны", - заявил Сергей Лавров. Глава МИД России добавил, что это прямое нарушение договора.

Речь идет о пусковых установках Mk 41, которые пригодны для запуска ударных ракет средней дальности "Томагавк". Такие установки уже развернуты в Румынии, готовятся к развертыванию в Польше и Японии. Кроме того, Штаты начинают производство ядерных боеприпасов малой мощности, которые можно использовать и на ракетах средней дальности. Лавров отметил, что с момента объявления американцами о выходе из ДРСМД, российская сторона неоднократно пыталась его спасти. Но тщетно. Напротив, США обвинили Россию в нарушении договора.

"Мы предложили по согласованию с Министерством обороны беспрецедентные меры транспарентности, которые выходят далеко за рамки наших обязательств по этому Договору, чтобы американцев убедить в том, что мы не нарушаем этот важнейший документ. Эти попытки, эти предложения были американцами торпедированы и взамен они выставили нам ультиматум в очередной раз, который, конечно же, мы принять не можем, поскольку он противоречит духу и букве самого Договора", - подчеркнул министр иностранных дел России.

Сергей Лавров отметил, что на сегодня остается тревожной ситуация с выполнением американцами обязательств по другим - смежным с ДРСМД документам. В частности, договоры о нераспространении ядерного оружия и всеобъемлющем запрещении его испытаний. Также пока в силе договор о стратегических наступательных вооружениях.

Министр обороны Сергей Шойгу, в свою очередь, отметил, что выход из договора означает заинтересованность США в ракетах меньшей и средней дальности. Научно-исследовательская работа по их производству американцами уже ведется.

"В связи с этим у нас предложения по ответным мерам, заключающиеся в следующем. Первое. Это открытие НИРа и ОКРа в ближайшие месяцы по перепривязке или использованию пусковых установок морского базирования ракет "Калибр" в наземном варианте. Второе. Это открытие также НИР, переходящей в опытно-конструкторскую работу, по созданию наземных комплексов гиперзвуковых баллистических ракет средней и меньшей дальности. Просим поддержать наше предложение", - отметил Шойгу.

На эти предложения глава государства дал согласие. "Мы поступим следующим образом. Наш ответ будет зеркальным. Американские партнеры объявили о том, что они приостанавливают свое участие в Договоре, и мы приостанавливаем. Они объявили о том, что они занимаются НИР и НИОКР и опытно-конструкторскими работами, и мы будем делать то же самое. Согласен с предложениями Министерства обороны о начале работ по "приземлению" "Калибров" и открытии нового направления – создания гиперзвуковой ракеты наземного базирования средней дальности. Вместе с тем хочу обратить ваше внимание на то, что мы не должны и не будем втягиваться в затратную для нас гонку вооружений", - подчеркнул Путин.

Президент добавил, что необходимо реализовать этот план в рамках военного бюджета. Гособоронзаказ на 2019 год подвергнется корректировкам. За его выполнением верховный главнокомандующий будет следить лично. Владимир Путин планирует проинспектировать, как идет работа по постановке на боевое дежурство новых комплексов "Кинжал" и "Пересвет". Скоро начнется серийное производство "Авангардов" и "Сарматов". Испытания проходит "Посейдон". Глава государства также дал поручения министрам, как теперь вести переговоры с зарубежными партнерами.

"Мы многократно в течение многих лет, постоянно ставим вопрос о проведении содержательных переговоров по разоруженческой тематике, причем практически по всем ее аспектам. И за последние годы мы видим, что наши инициативы партнерами не поддерживаются. Напротив, все время изыскиваются какие-то предлоги для демонтажа уже созданной системы международной безопасности. Все наши предложения, как и прежде, в этой сфере остаются на столе, двери для переговоров открыты. Вместе с тем прошу оба ведомства впредь не инициировать никаких переговоров по этой проблеме. Подождем, пока наши партнеры созреют для того, чтобы вести с нами равноправный, содержательный диалог", - сказал Путин.

Президент подчеркнул, что Россия не будет размещать ни в Европе, ни в других регионах мира ракеты средней и меньшей дальности, если такое оружие появится. Это возможно только в ответ на развертывание подобных систем американцами. Путин поручил министрам следить за стремительно меняющейся обстановкой.