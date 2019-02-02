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В России отмечают годовщину победы в Сталинградской битве

14:56
  • суббота
  • 02 февраля 2019

Люди несут цветы и свечи к могиле Неизвестного солдата в Москве

Советские войска 76 лет назад разгромили немецко-фашистских захватчиков в Сталинградской битве. Об этом сообщает "ТВ Центр".

В субботу люди несут цветы и свечи к могиле Неизвестного солдата, а также стелле "Город-герой Сталинград" в Александровском саду в Москве. Сталинградская битва по длительности и размаху стала одной из крупнейших в истории Великой Отечественной. А героический подвиг советских солдат изменил ход всей войны и стал предвестником великой Победы.

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