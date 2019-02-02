Ресин проверил ход строительства храма в честь святителя Спиридона

Уже готов купол для колокольни

В столичном районе Коптево строится храм в честь святителя Спиридона, епископа Тримифунтского. Ход работ в субботу проинспектировал советник мэра и Патриарха Владимир Ресин, сообщает "ТВ Центр".

Храм возводят по индивидуальному проекту. Уже готов купол для колокольни. В ближайшее время его обошьют деревом и покроют медью. Специально для этой церкви в Тбилиси был изготовлен каменный иконостас ручной работы.

Рядом строится духовно-просветительский центр, уже возвели стены двух этажей. Храмовый комплекс планируют сдать в эксплуатацию в начале 2020 года.