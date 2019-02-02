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Погода не дала приземлиться самолетам в Магадане (видео)

15:34
  • суббота
  • 02 февраля 2019

Ветер оказался слишком сильным

В интернете появились видеозаписи попыток приземления двух самолетов в аэропорту Магадана. Обе оказались неудачными и воздушные суда были перенаправлены на запасной аэродром на Камчатку.

Сесть не смогли самолеты, направлявшиеся из Новосибирска и Хабаровска. Экипажи не справились с сильным ветром, который буквально сдувал воздушные суда. Теперь самолеты отправятся в пункт назначения только 3 февраля.

В Колымском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды заявили, что на Магаданскую область оказывает влияние глубокий циклон, сообщает ТАСС. Он находится у Камчатки. С 31 января в регионе отмечается сильный ветер со скоростью до 15-20 метров в секунду. В центральных районах идет снег. Улучшение погоды должно произойти 3 февраля.

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