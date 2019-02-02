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Россия сделала неожиданное заявление по выходу США из ДРСМД

15:50
  • суббота
  • 02 февраля 2019

Американская сторона давно задумала выйти из договора

Вашингтон решил выйти из Договора о ракетах средней и меньшей дальности за два года до того, как американская сторона обвинила Россию в его нарушении. Об этом сообщает ТВЦ.ru со ссылкой на заявление российского Минобороны.

"В Вашингтоне еще за два года до публичных бездоказательных обвинений России в якобы нарушении ДРСМД не только приняли решение, но и приступили к подготовке к производству запрещенных договором ракет средней и меньшей дальности", - отметили в ведомстве.

В министерстве установили, что уже с июня 2017 года на предприятии военно-промышленной корпорации Raytheon в городе Тусон штата Аризона, началась программа по расширению и модернизации производственных мощностей в целях создания запрещенных договором ДРСМД ракет средней и меньшей дальности.

Этот завод является крупнейшим многопрофильным предприятием американской ракетно-космической области США, которое выпускает практически все типы ракетного оружия, включая крылатые ракеты средней и меньшей дальности.

За два последних года площадь завода увеличилась на 44% – с 55 до 79 тысяч квадратных метров. Численность сотрудников предприятия также должна увеличиться почти на 2 тысячи человек.

Американский конгресс в ноябре 2017 года практически одновременно с началом расширения производственных мощностей завода выделил Пентагону первый транш в 58 миллионов долларов. Он прямо указал, что деньги пойдут "на разработку наземной ракеты средней дальности".

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Ракетный завод Тусон корпорации "Рейтеон", США
Ракетный завод Тусон корпорации "Рейтеон", США
Ракетный завод Тусон корпорации "Рейтеон", США
Ракетный завод Тусон корпорации "Рейтеон", США
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