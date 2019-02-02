ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Представлена новая улика по делу о гибели группы Дятлова

16:27
  • суббота
  • 02 февраля 2019

Документ назвали сенсационным

В Екатеринбурге, на ежегодной конференции, посвященной гибели группы Игоря Дятлова, представили архивный документ. Это сделал исследователь Олег Архипов. По его словам, он может указывать на фальсификацию уголовного дела по факту произошедшего.
Аномалию в Хабаровском крае связали с погибшей группой Дятлова

Архипов представил записку Василия Темпалова, который являлся в те дни прокурором Ивделя, следователю Коротаеву. В сообщении он утверждал, что выезжает для расследования дела о гибели группы в Свердловск. Записка датирована 15 февраля 1959 года. О гибели туристов стало известно позже - 26 февраля.

"Это говорит о том, что трупы были найдены заранее, еще до официальных поисков. О том, чтобы данное уголовное дело проводилось, чтобы "легализовать" найденные трупы", - приводит слова исследователя "Интерфакс". Он добавил, что почерковедческая экспертиза подтвердила подлинность записки. 

Архипов подчеркнул, что этот и другие документы ему удалось получить из архива семьи Коротаева. При этом, во время конференции прозвучала версия, что дата 15 февраля могла быть поставлена по ошибке.

Накануне, 1 февраля, Генпрокуратура России опровергла версию о том, что о гибели группы Дятлова знали за две недели до ее обнаружения. Теперь ведомство намерено заново расследовать гибель туристов на Северном Урале в 1959 году.

Всего существует 75 версий произошедшего, из них наиболее вероятны три. Все они связаны с природными явлениями.

Главное сегодня
Экспедиция в горах
Экспедиция в горах
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.