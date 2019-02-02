Представлена новая улика по делу о гибели группы Дятлова

Документ назвали сенсационным

В Екатеринбурге, на ежегодной конференции, посвященной гибели группы Игоря Дятлова, представили архивный документ. Это сделал исследователь Олег Архипов. По его словам, он может указывать на фальсификацию уголовного дела по факту произошедшего.

Архипов представил записку Василия Темпалова, который являлся в те дни прокурором Ивделя, следователю Коротаеву. В сообщении он утверждал, что выезжает для расследования дела о гибели группы в Свердловск. Записка датирована 15 февраля 1959 года. О гибели туристов стало известно позже - 26 февраля.

"Это говорит о том, что трупы были найдены заранее, еще до официальных поисков. О том, чтобы данное уголовное дело проводилось, чтобы "легализовать" найденные трупы", - приводит слова исследователя "Интерфакс". Он добавил, что почерковедческая экспертиза подтвердила подлинность записки.

Архипов подчеркнул, что этот и другие документы ему удалось получить из архива семьи Коротаева. При этом, во время конференции прозвучала версия, что дата 15 февраля могла быть поставлена по ошибке.

Накануне, 1 февраля, Генпрокуратура России опровергла версию о том, что о гибели группы Дятлова знали за две недели до ее обнаружения. Теперь ведомство намерено заново расследовать гибель туристов на Северном Урале в 1959 году.

Всего существует 75 версий произошедшего, из них наиболее вероятны три. Все они связаны с природными явлениями.