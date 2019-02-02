ПАСЕ отказалась возвращать России ее деньги

Сумма примерно равна 10 миллиардам рублей

ПАСЕ не вернет деньги Москве, рассказал источник в Страсбурге. Там подчеркнули, что выплата полного взноса в бюджет Совета Европы — юридическая обязанность страны, которая входит в организацию.

"Пока Россия является страной Совета, она должна платить все, что рассчитано, согласно бюджету, который одобрили все 47 стран организации", — подчеркнули в Страсбурге. Источник добавил, что никто не может "задним числом" оспаривать свои обязательства, сообщает РИА Новости.

До этого спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) обязана возвратить России деньги за то время, пока она не принимала участие в ее работе. Речь шла об уплаченных Москвой взносах. Сумма примерно равна десяти миллиардам рублей.

До этого в Совете Европы заявили, что Россия должна ему примерно 60 миллионов евро. Перед этим депутаты Госдумы предложили не направлять российскую делегацию на сессию ПАСЕ и не платить ежегодный взнос в эту организацию. Как отметил Вячеслав Володин, Парламентская ассамблея отошла от принципов демократии. Кроме того, она игнорирует основные нормы работы парламентских структур, поэтому взаимодействие с ней лишено практического смысла.

В 2014 году российскую делегацию лишили права голоса в ПАСЕ. Это произошло после событий на Украине. В связи с этим наша страна заявила об отказе от работы на таких условиях. В июне 2017 года глава МИД России Сергей Лавров объявил генсеку СЕ Турбьерну Ягланду о заморозке уплаты взноса в бюджет Совета Европы за тот год.