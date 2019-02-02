Кандидат в президенты Украины пережила покушение

В ее автомобиль въехал ВАЗ

В Одессе в аварию попал автомобиль кандидата в президенты Украины Ольги Богомолец. ДТП произошло из-за водителя внедорожника народного депутата.

О произошедшем рассказал в своем Facebook советник начальника Главного управления Национальной полиции в Одесской области Руслан Форостяк. По его словам, обошлось без пострадавших.

Между тем, на сайте 048.ua сообщается, что кандидат получила травмы правого плеча и правой ноги. Однако скорую ей не вызвали. По словам очевидцев, автомобиль ВАЗ намеренно въехал в ее внедорожник. Таким образом, они утверждают, что это могло быть покушение.

Ранее неприятные минуты пережил еще один кандидат в президенты Украины. Радикалы облили зеленкой Александра Вилкула. Он приехал на встречу с избирателями в доме культуры в Бердянске.

В конце прошлого года украинский журналист Дмитрий Гордон заявил, что соперникам президента Украины Петра Порошенко грозит смертельная опасность. По его словам, им всем нужно серьезно подумать о своей охране.