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Кандидат в президенты Украины пережила покушение

18:10
  • суббота
  • 02 февраля 2019

В ее автомобиль въехал ВАЗ

В Одессе в аварию попал автомобиль кандидата в президенты Украины Ольги Богомолец. ДТП произошло из-за водителя внедорожника народного депутата.
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О произошедшем рассказал в своем Facebook советник начальника Главного управления Национальной полиции в Одесской области Руслан Форостяк. По его словам, обошлось без пострадавших.

Между тем, на сайте 048.ua сообщается, что кандидат получила травмы правого плеча и правой ноги. Однако скорую ей не вызвали. По словам очевидцев, автомобиль ВАЗ намеренно въехал в ее внедорожник. Таким образом, они утверждают, что это могло быть покушение.

Ранее неприятные минуты пережил еще один кандидат в президенты Украины. Радикалы облили зеленкой Александра Вилкула. Он приехал на встречу с избирателями в доме культуры в Бердянске.

В конце прошлого года украинский журналист Дмитрий Гордон заявил, что соперникам президента Украины Петра Порошенко грозит смертельная опасность. По его словам, им всем нужно серьезно подумать о своей охране.

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