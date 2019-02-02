Звезду "Физрука" экстренно госпитализировали после похода в гости

У 26-летнего актера отравление

Известный российский актер Даниил Вахрушев госпитализирован в Москве. Ему стало плохо после трапезы за праздничным столом. Отравление оказалось серьезным, и врачи решили поместить его в больницу.

Это произошло 1 февраля, когда Даниил пришел в гости к другу. Вернувшись домой, артисту стало плохо. Он решил перетерпеть проявившиеся симптомы отравления, но они так и не прекратились. Организм потерял много жидкости. Даниила госпитализировали.

Сам Вахрушев винит во всем некачественное шампанское. Медики же считают, что на больничной койке он оказался из-за какого-нибудь застольного блюда, передает MK.RU.

Даниил Вахрушев известен по ролям в сериалах "Физрук" и "Закон каменных джунглей".