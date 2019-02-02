Собчак откровенно рассказала об изменах

Телеведущая раскрыла свое отношение к Виторгану

Знаменитая телеведущая Ксения Собчак порадовала фанатов и, наконец-то, рассказала о своих отношениях с супругом Максимом Виторганом. По ее словам, сейчас она переживает очень сложный этап в жизни.

Также она прокомментировала слухи о том, что у нее есть увлечение на стороне. "Женщина имеет право выглядеть так, как она хочет. Работать тем, кем она хочет. Спать и жить с тем, с кем она хочет", - подчеркнула она в эфире "Первого канала". Собчак вспомнила историю из романа Льва Толстого "Анна Каренина" во времена, когда "адюльтер был чем-то немыслимым". Но в наши дни "женщины имеют право на счастье", добавила она.

При этом слухи о ее романе с режиссером Константином Богомоловым она комментировать отказалась. "Есть рамки, и каждый человек ставит границы того, что для него неприемлемо. Есть какие-то личные вещи, которые я не хочу обсуждать с людьми", - сказала телеведущая.

Экс-кандидат в президенты России призналась в эфире "Первого канала", что о разводе пока говорить не готова. Самого Виторгана телеведущая назвала родственником. "Максим навсегда останется для меня человеком родным, близким, папой нашего любимого сына. В этом смысле мы навсегда с ним родственники и близкие люди", - отметила она.

Собчак напомнила, что у ее супруга есть дети от предыдущего брака. Это дочь Полина и сын Даниил. По ее словам, она надеется, что они с ней до сих пор дружат, как и бывшая жена Виторгана. Говоря о будущем, она подчеркнула, что сделает все, чтобы ее сын Платон был счастлив и любим, передает StarHit.

В январе в России вовсю обсуждалась запечатленная на видеокамеры потасовка между Виторганом и Богомоловым. Она произошла в центре Москвы. После этого режиссер заявил о том, что у него сломан нос и травмирован череп. Некоторые предположили, что эта драка была всего лишь пиар-ходом.