"Все понимали, она больна": что известно о "беременной" от Киркорова" фанатке

Деятель культуры призвал с пониманием отнестись к проблеме умершей Светланы Сафиевой

Принимавший участие в шоу Андрея Малахова "Прямой эфир" режиссер и народный артист России Андрей Житинкин рассказал, что он думает о Светлане Сафиевой, которая скончалась ранее от инсульта. В ходе передачи женщина заявила, что ждет тройню от короля российской поп-музыки Филиппа Киркорова.

"Не знаю, что было после монтажа, но во время съемок Светлане Сафиевой все сочувствовали, потому что понимали, что она больна. После себя героиня оставила хорошее впечатление, жалко, конечно, что она умерла", — подчеркнул режиссер.

Житинкин отметил, что в таких спорах нужно проявлять чуткость. И делать это должны как главные герои, так и зрители, наблюдающие за ситуацией.

По его словам, истории о самовнушении распространены во всем мире, пишет URA.RU. Он вспомнил случай из жизни, когда зрительница из глухого сибирского села помешалась на персонаже постановки. В итоге она продала квартиру и начала летать на каждый спектакль с его участием в разных городах России.

Ранее стало известно, что 52-летняя Светлана Сафиева скончалась от инсульта. До этого женщина в передаче "Прямой эфир" рассказала, что якобы ждет тройню от звезды эстрады Филиппа Киркорова. По ее словам, певец тайно встречался с ней. При этом в конце передачи сообщалось, что женщина, на самом деле, нездорова. Много лет назад она потеряла мужа и осталась одна с двумя детьми.