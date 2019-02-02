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Собянин рассказал о поддержке молодежного бизнеса в Москве

19:02
  • суббота
  • 02 февраля 2019

Более 13 тысяч предпринимателей моложе 25 лет работают в столице

В Москве работают более 13 тысяч индивидуальных предпринимателей в возрасте до 25 лет. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин на своем персональном сайте.

"25 января в "Мегаспорте" собрались 10 тысяч молодых людей, которые мечтают не о перспективной должности в большой компании, а о том, чтобы начать свой бизнес. Эти ребята хотят взять ответственность на себя, самостоятельно распоряжаться своей судьбой, временем, талантами, деньгами. Юношеский максимализм? Конечно! Авантюра? Вовсе нет. Молодежный студенческий бизнес в Москве - абсолютно нормальное явление. В городе работают более 13 тысяч индивидуальных предпринимателей в возрасте до 25 лет", - отметил глава города.

По его словам, еще 51 тысяча молодых людей являются учредителями различных коммерческих компаний. Также Собянин отметил, что город может дать молодым предпринимателям необходимые знания, без понимания которых даже самая лучшая бизнес-идея будет обречена на провал.

"Маркетинг, реклама, законы, регламенты, финансы и налоги – это стандартные вещи, без понимания которых даже самая лучшая бизнес-идея будет обречена на провал. Как правило, технике ведения бизнеса учатся в бизнес-школах и на коммерческих курсах. Но эти учебные заведения больше подходят для взрослых людей. К тому же они очень дороги, а обучение продолжается от нескольких месяцев до нескольких лет", - подчеркнул он.

Мэр столицы добавил, что обучающие программы правительства Москвы позволяют получить знания о бизнесе бесплатно и в интенсивном режиме. При этом они не заменят полноценное бизнес-образование, но помогут сделать старт.

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