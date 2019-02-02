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Порошенко стал еще богаче

20:15
  • суббота
  • 02 февраля 2019

Украинский лидер заработал на процентах

Президент Украины Петр Порошенко опубликовал декларацию о доходах. Согласно документу, он получил более 18,55 миллиона гривен дивидендов от ПАО "ЗНКИФ" Прайм Эссетс Кэпитал".

Кроме того, он получил 1,125 миллиона гривен в виде процентов от вкладов в ПАО "Международный инвестиционный банк". А еще в пятницу Порошенко подал декларацию кандидата в президенты. В этом документе указаны все члены его семьи, недвижимое имущество, произведения искусства, сумки, часы, автомобили, ценные бумаги и остальное, передает сайт украинских "Вестей".

В конце 2018 года украинский лидер получил дивидендов на общую сумму около 575 миллиона гривен. Доход он задекларировал в первый день текущего года. Ранее он объявил о намерении баллотироваться на второй срок.

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