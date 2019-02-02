Хоккеисты сборной России победили на ЧМ-2019

Успех прокомментировала вице-премьер Ольга Голодец

Сборная России по хоккею с мячом стала сильнейшей на чемпионате мира в Швеции. В финале наша команда одолела сборную хозяев турнира со счетом 6:5.

Россияне уступали шведам на протяжении всей встречи с разницей в один-два гола. Тем не менее, на исходе матча наши игроки сравняли счет. В овертайме россияне смогли вырвать победу. Теперь сборная России стала 12-кратным чемпионом мира. Учитывая победы сборной СССР, у наших хоккеистов уже 26 выигранных ЧМ. Это лучший показатель среди всех участников.

Как передает "Интерфакс", третье место заняла сборная Финляндии. Она со счетом 8:2 обыграла команду Казахстана.

Событие прокомментировала вице-премьер правительства России по вопросам культуры, спорта и туризма Ольга Голодец, передает "Спорт-Экспресс". "Хоккеисты продемонстрировали очень высокий уровень и невероятную самоотдачу. Для нас хоккей с мячом - традиционный вид спорта, любимый в нашей стране, и победа нашей сборной вдвойне радостна для всех болельщиков. Отдельно хочется отметить высокую организацию чемпионата мира в Швеции и поблагодарить организаторов за настоящий хоккейный праздник", - сказала она.