Подробности смерти рэпера Децла

Певцу стало плохо в гримерке

Кирилл Толмацкий умер в Ижевске, там у рэпера было выступление. Подробности смерти музыканта сообщил его концертный директор Павел Беленец.

Выступление Децла прошло отлично, публика была в восторге, сам музыкант выглядел хорошо и на недомогание не жаловался. Однако как только Толмацкий попал в гримерку, ему стало плохо. Артист скончался мгновенно.

"Предварительная информация — у него произошла остановка сердца, и он умер", — цитирует газета "Известия" концертного директора.

Напомним, Децл умер в ночь на 3 февраля. Ему было 35 лет. У Кирилла остался 14-летний сын.

Толмацкий является одним из символов "нулевых". Его песни знали все российские подростки. Хит "Вечеринка" пользовался особой популярностью.