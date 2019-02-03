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Подробности смерти рэпера Децла

08:23
  • воскресенье
  • 03 февраля 2019

Певцу стало плохо в гримерке

Кирилл Толмацкий умер в Ижевске, там у рэпера было выступление. Подробности смерти музыканта сообщил его концертный директор Павел Беленец.
Рэпер Децл умер в 35 лет

Выступление Децла прошло отлично, публика была в восторге, сам музыкант выглядел хорошо и на недомогание не жаловался. Однако как только Толмацкий попал в гримерку, ему стало плохо. Артист скончался мгновенно.

"Предварительная информация — у него произошла остановка сердца, и он умер", — цитирует газета "Известия" концертного директора.

Напомним, Децл умер в ночь на 3 февраля. Ему было 35 лет. У Кирилла остался 14-летний сын.

Толмацкий является одним из символов "нулевых". Его песни знали все российские подростки. Хит "Вечеринка" пользовался особой популярностью.

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