Опубликовано видео последнего выступления Децла

Толмацкий умер в гримерке сразу после концерта

Поклонники опубликовали в Сети видео, снятое на последнем выступлении Кирилла Толмацкого. Концерт прошел в Ижевске. Это было закрытое выступление по случаю дня рождения местного бизнесмена.

На кадрах музыкант исполняет свой главный хит "Вечеринка". Публика в зале активно подпевает. Артист при этом очень активен и не выглядит больным. Через несколько часов после выступления Кирилл умер.

Как рассказал концертный директор Децла, рэпер попрощался со зрителями и пошел в гримерку. Там Толмацкому резко стало плохо. Медики не смоги помочь артисту. По предварительным данным, у Кирилла остановилось сердце. Музыканту было 35 лет.