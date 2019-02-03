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Опубликовано видео последнего выступления Децла

08:47
  • воскресенье
  • 03 февраля 2019

Толмацкий умер в гримерке сразу после концерта

Поклонники опубликовали в Сети видео, снятое на последнем выступлении Кирилла Толмацкого. Концерт прошел в Ижевске. Это было закрытое выступление по случаю дня рождения местного бизнесмена.

На кадрах музыкант исполняет свой главный хит "Вечеринка". Публика в зале активно подпевает. Артист при этом очень активен и не выглядит больным. Через несколько часов после выступления Кирилл умер.

Как рассказал концертный директор Децла, рэпер попрощался со зрителями и пошел в гримерку. Там Толмацкому резко стало плохо. Медики не смоги помочь артисту. По предварительным данным, у Кирилла остановилось сердце. Музыканту было 35 лет.

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