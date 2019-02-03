Елизавету II эвакуируют из-за беспорядков после Brexit

Королеву вместе с членами семьи вывезут в секретное место

Британские власти доработали план эвакуации королевы Елизаветы II в случае обострения ситуации в Лондоне. Беспокойство за Ее Величество вызвано возможными беспорядками после Brexit. План эвакуации Елизаветы II был разработан ещё в 1962 году во времена холодной войны. Предполагается, что королеву вместе с членами семьи вывезут в секретное место за пределами Лондона, сообщает The Sunday Times. Ранее СМИ сообщали, что правительство Великобритании может ввести военное положение в стране в случае волнений из "жёсткого" варианта Brexit. Речь идёт о применении Акта о чрезвычайных ситуациях 2004 года. Согласно документу, власти могут ввести комендантский час, ограничить свободу передвижений граждан, конфисковать имущество и бросить на подавление беспорядков военных. 29 января британский парламент из семи поправок к соглашению по Brexit одобрил только две. Депутаты потребовали исключить вероятность выхода королевства из ЕС без сделки. В Брюсселе в ответ заявили, что не пойдут Лондону на уступки.