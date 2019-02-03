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Полиция разогнала акцию против полицейского насилия в Париже

10:42
  • воскресенье
  • 03 февраля 2019

В 12-й по счету акции "желтых жилетов" приняли 60 тысяч человек по всей Франции

Сразу в нескольких городах Франции произошли столкновения участников движения "Жёлтые жилеты" с полицией во время новой акции протеста. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Пострадали по меньшей мере 8 правоохранителей. Некоторым понадобилась госпитализация. В Морле митингующие атаковали блокпост рядом со зданием городской префектуры. Полицейские в ответ применили слезоточивый газ.

Похожая картина в Нанте. Там участники беспорядков пустили в ход камни и бутылки. А у нападавших на жандармов в Валансе изъяли холодное оружие. Задержаны 18 человек. Попутно хулиганы громили автомобили.

В общей сложности на улицы французских городов в субботу вышли порядка 60 тысяч человек. Самой массовой стала демонстрация в Париже. Площадь республики захлестнуло людское море. Ситуация и там в определённый момент вышла из-под контроля. Полиции пришлось задействовать водомёты. Десятки человек задержаны.

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Участники акции протеста "жёлтых жилетов" в Париже
Участники акции протеста "жёлтых жилетов" в Париже
Участники акции протеста "жёлтых жилетов" в Париже
Участники акции протеста "жёлтых жилетов" в Париже
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