"Лохматое чмо": унижавший перед смертью Децла Баста сделал заявление

Конфликт артистов дошел до суда

Василий Вакуленко, более известный как Баста, высказался о смерти Кирилла Толмацкого. Рэпер оставил пост на своей странице в Instagram.

В сообщении Баста не забыл упомянуть, что они с Децлом были не в самых лучших отношениях. "Вне зависимости от нашего конфликта и разногласий искренне жаль, что молодые так рано и несвоевременно уходят", - написал он.

Вакуленко назвал смерть Толмацкого большим несчастьем. "Светлая память", - заключил Баста.

Кирилл Толмацкий скончался в ночь на 3 февраля в Ижевске. Там артист выступал на частной вечеринке. По одной из версий, музыканту стало плохо в гримерке, по другой - в курилке. Медики около 30 минут пытались вернуть артиста к жизни, однако все старания были тщетными.

Децл умер в возрасте 35 лет. По предварительным данным, у кумира "нулевых" остановилось сердце. Официальная версия смерти Толмацкого будет названа после вскрытия.

Напомним, Децл в одном из последних интервью говорил, что в его творчестве наступил упадок из-за рэпера Басты. Музыканты даже судились, после того, как Вакуленко публично обозвал Толмацкого.

"Децл – лохматое чмо", – оставил сообщение в Twitter Баста, но затем удалил пост. Кирилл посчитал, что это высказывание "причиняет ему моральный вред, выразившийся в нравственных страданиях, и порочит его деловую репутацию". В заявлении Децл указал, что Баста оскорбил его в ответ на жалобы на шум в клубе Gazgolder.