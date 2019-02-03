Лидирующий в президентской гонке Зеленский неприятно удивил Запад

Кандидат на встрече с европейскими послами заявил, что готов сесть за один стол с Путиным

Президентская кампания на Украине набирает обороты. Пока один кандидат заявляет, что готов сесть за стол переговоров с Владимиром Путиным, другой пугает Россию графитовыми бомбами.

Феномен Владимира Зеленского на Украине теперь обсуждают с удвоенной силой. Мало того, что "кандидат Зе", как его прозвали местные журналисты, с самого начала президентской гонки оказался в тройке лидеров (тогда это списали на то, что народ его выдвижение воспринял, как шутку, и решил посмеяться вместе с Зеленским над надоевшим Порошенко), так теперь последние соцопросы показывают: комик во главе государства вполне может оказаться суровой реальностью. "Кандидат Зе" вырвался на первое место, опередив даже "Кандидата Ю". За Зеленского уже готовы отдать голоса от 19 до 23% избирателей, тогда как за Юлию Тимошенко - не более 16%. За Петра Порошенко чуть больше — 16,5.

Зеленского даже вызвали на деловой разговор послы западных стран. Встреча состоялась в представительстве Евросоюза на Украине.

"По словам источника, на дипломатов встреча произвела "обескураживающее" впечатление. Шоумен сильно нервничал и давал неопределенные ответы. Особо на него "наседала" посол Франции Изабель Дюмон с вопросом о решениях проблемы Донбасса. Ответами на этот и другие вопросы он всех расстроил и даже обескуражил. Когда он сказал, что намерен сесть за стол переговоров с Путиным, послы у него спросили - не боится ли он, что Администрацию президента после этого сожгут радикалы?" – пишут украинские СМИ.

О возможном разгуле радикалов по итогам выборов в интервью другому изданию рассказал глава МВД Украины. Сейчас Арсен Авакова называют ключевой фигурой в избирательной кампании. По некоторым данным, он метит на пост премьер-министра. И сейчас украинский истеблишмент замер в тревожном ожидании: на чью же сторону он встанет, чтобы получить желаемое. Сам глава МВД пока клянется оставаться над схваткой и подавить новый Майдан на предстоящих выборах.

"Кандидаты должны понимать, что в своей отчаянной борьбе они не должны торпедировать государственность. И госслужащие должны это ясно осознавать. Мне говорят: если в финале будут Порошенко и Тимошенко, и победит Порошенко, то Тимошенко сделает майдан. И наоборот: если победит Тимошенко, Порошенко выведет людей на улицу. А я отвечаю этим фантазёрам, что в случае какого-то из этих сценариев наше государство окажется под огромным риском. Потому что Владимир Владимирович устроит нам еще более глубокую дестабилизацию", заявляет Аваков.

Кандидат-самовыдвиженец Инна Богословская решила запугать Россию графитовыми бомбами. Заслуженный юрист Украины уверяет, что такое вооружение не запрещено и именно так стоит выстраивать диалог с Москвой.

"Украина должна перейти к быстрому производству новых типов оружия. Графитовые бомбы — то, что на сегодня является вызовом, который получил поддержку в международных отношениях", - говорит она.

В ходе этой президентской гонки всплыл и подзабытый экс-премьер Украины Арсений Яценюк. На съезде своей партии "Народный фронт" он заявил, что не станет бороться за президентское кресло, а сосредоточится на парламентских выборах. Они запланированы на конец октября. Яценюк подал в отставку почти 2 года назад на фоне глубочайшего политического кризиса на Украине. Созданного, в том числе, и его руками.

Лилия Акиньшина, Виталий Марченко, "ТВ Центр".