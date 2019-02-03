Срок ультиматума истек: Мадуро согласился на досрочные выборы

Президент Венесуэлы предложил провести досрочные выборы в парламент

Сегодня истекает срок ультиматума, поставленного странами Евросоюза властям Венесуэлы, с требованием провести досрочные президентские выборы. Николас Мадуро заявил, что намерен провести парламентские выборы.

Под зажигательные латиноамериканские ритмы президент Венесуэлы выходит к сторонникам. Время проведения митинга совпало с важной для страны датой — ровно 20 лет назад во главе государства встал Уго Чавес, передает "ТВ Центр". Его преемник Николас Мадуро напоминает: он - законно избранный лидер республики. И, несмотря на беспрецедентное давление из-за рубежа, сдавать позиции не собирается.

"Я говорю вам, мистер Трамп: вас обманывают! Эти три ястреба - Болтон, Пенс и Помпео - одержимы Венесуэлой. Кем вы себя считаете? Императором мира? Думаете, наша страна сдастся, и будет выполнять ваши приказы? Тогда знайте: мы не покоримся и продолжим борьбу!" – заявил Мадуро.

Хочешь мира - готовься к войне, напоминает Мадуро, и объявляет: он намерен расширить ряды вооруженных сил за счет ополченцев и провести самые масштабные военные учения в истории страны. Также Мадуро заявил о проведении досрочных выборов в парламент, который сейчас находится под контролем оппозиции. Ее лидер Хуан Гуайдо собрал сторонников на собственный митинг. Он с трудом пробрался сквозь толпу, сделал селфи и охрипшим от постоянных выступлений голосом обратился к собравшимся. Не забыл достать из рукава главный козырь: широкую международную поддержку.

"В Колумбии откроется первый пункт по приему иностранной гуманитарной помощи Венесуэле. Я обращаюсь к вам, военные. Вы решаете, пускать ее в страну или нет. Мы ждем заявлений о том, что вы готовы соблюдать конституцию и встать на сторону народа Венесуэлы, приняв помощь других стран", - заявил Гуайдо.

Что это за помощь, объяснили в МИД Венесуэлы. Там напомнили, что слово "гуманитарный" никак не подходит к действиям США, а именно оттуда, в том числе, будут идти грузы в Венесуэлу. В Вашингтоне не стесняются открыто призывать силовиков боливарианской республики преступить закон.

"Обращаюсь к руководству Вооружённых сил Венесуэлы. Пришло время встать на сторону народа страны. Ваше право и обязанность - защищать Конституцию и демократию в Венесуэле!" – написал в твиттере Джон Болтон.

Давление на Каракас оказывают и европейские страны. Сегодня истекает срок их ультиматума. Германия, Франция, Великобритания и некоторые другие государства ЕС грозят признать Гуайдо главой Венесуэлы, если Мадуро не объявит о новых президентских выборах. Их официальные заявления ожидаются в понедельник.

Кристина Мамиконян, ТВ Центр.