Они побеждают рак: в Москве наградили лучших онкологов

Победителей премии за вклад в помощь онкологическим больным определили пациенты

В Москве вручили национальную премию "Мы будем жить!". Награда присуждается лучшим врачам-онкологам, а также медучреждениям, благотворительным организациям и общественным деятелям. Премия вручается в 17 номинациях за вклад в развитие онкологической медицины, исследования и диагностику заболеваний, продвижение информации о профилактике и другие достижения.



"Пациенты, врачи, родственники пациентов голосовали целый месяц за тех людей, которые действительно помогают пациентам, помогают не просто потому, что они врачи и они за это и получают зарплату, они помогают, потому что это веление их сердца", - говорит Председатель международного союза помощи и поддержки пациентов Ольга Вострикова.