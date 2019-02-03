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Они побеждают рак: в Москве наградили лучших онкологов

11:58
  • воскресенье
  • 03 февраля 2019

Победителей премии за вклад в помощь онкологическим больным определили пациенты

В Москве вручили национальную премию "Мы будем жить!". Награда присуждается лучшим врачам-онкологам, а также медучреждениям, благотворительным организациям и общественным деятелям. Премия вручается в 17 номинациях за вклад в развитие онкологической медицины, исследования и диагностику заболеваний, продвижение информации о профилактике и другие достижения.

"Пациенты, врачи, родственники пациентов голосовали целый месяц за тех людей, которые действительно помогают пациентам, помогают не просто потому, что они врачи и они за это и получают зарплату, они помогают, потому что это веление их сердца", - говорит Председатель международного союза помощи и поддержки пациентов Ольга Вострикова.

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