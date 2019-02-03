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Видео с места смертельного ДТП с автобусом под Калугой

11:59
  • воскресенье
  • 03 февраля 2019

В результате опрокидывания автобуса, перевозившего детей, погибли четыре человека

Трое взрослых и один ребенок погибли, еще более 40 человек пострадали этим утром в ДТП в Калужской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МВД, передает "ТВ Центр".

Автобус, на котором школьники из города Ярцево ехали на соревнования по танцам, опрокинулся в кювет. Причины аварии сейчас выясняют полицейские. Сообщается, что всего в машине находились 48 пассажиров, 33 школьника и сопровождающие их взрослые. Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь.

В МЧС заявили, что в министерстве подготовлены два вертолета.  По предварительной версии, причиной происшествия стал сильный занос на дороге, водитель не справился с управлением и машина вылетела на обочину.

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