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От Децла до Трюкача: каким был Кирилл Толмацкий

11:31
  • воскресенье
  • 03 февраля 2019

Артист умер в возрасте 35 лет

В 2000 году маленький мальчик в шапочке, называющий себя Децлом, пел про слезы, пятницу и вечеринку. Сегодня, 3 февраля 2019 года, Кирилла Толмацкого не стало. Артисту было 35 лет.

За почти 20 лет творческой деятельности Кирилл изменился до неузнаваемости. Повзрослев и отпустив бороду и дреды до колен, он сменил псевдоним. В последнее время Толмацкий называл себя Le Truk, что в переводе с французского означает "трюкач", "волшебник".

Но для поклонников он навсегда останется Децлом. Только строчки его самой известной песни, с легкой руки Сергея Шнурова, стали эпитафией: "Вечеринка у Децела дома, Собрался народ на поминки". Каким был Кирилл Толмацкий в жизни и на сцене - в фоторепортаже ТВЦ.ru.

 

 

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Кирилл Толмацкий (Децл)
Кирилл Толмацкий (Децл)
Кирилл Толмацкий (Децл)
Кирилл Толмацкий (Децл)
Кирилл Толмацкий (Децл). Кадр из клипа на песню "Письмо"
Кирилл Толмацкий (Децл). Кадр из клипа на песню "Письмо"
Кирилл Толмацкий (Децл). Кадр из клипа "Вечеринка"
Кирилл Толмацкий (Децл). Кадр из клипа "Вечеринка"
Кирилл Толмацкий (Децл)
Кирилл Толмацкий (Децл)
Кирилл Толмацкий (Децл)
Кирилл Толмацкий (Децл)
Кирилл Толмацкий (Децл)
Кирилл Толмацкий (Децл)
Кирилл Толмацкий (Децл)
Кирилл Толмацкий (Децл)
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