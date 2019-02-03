От Децла до Трюкача: каким был Кирилл Толмацкий

Артист умер в возрасте 35 лет

В 2000 году маленький мальчик в шапочке, называющий себя Децлом, пел про слезы, пятницу и вечеринку. Сегодня, 3 февраля 2019 года, Кирилла Толмацкого не стало. Артисту было 35 лет.

За почти 20 лет творческой деятельности Кирилл изменился до неузнаваемости. Повзрослев и отпустив бороду и дреды до колен, он сменил псевдоним. В последнее время Толмацкий называл себя Le Truk, что в переводе с французского означает "трюкач", "волшебник".

Но для поклонников он навсегда останется Децлом. Только строчки его самой известной песни, с легкой руки Сергея Шнурова, стали эпитафией: "Вечеринка у Децела дома, Собрался народ на поминки". Каким был Кирилл Толмацкий в жизни и на сцене - в фоторепортаже ТВЦ.ru.