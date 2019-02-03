Децл предсказал свою смерть в 35 лет

Толмацкий мечтал исчезнуть

Кирилл Толмацкий в интервью 2005 года изданию FanLife напророчил собственную смерть. Тогда музыкант рассказал, что мечтает исчезнуть и поселиться вдали от людей.

"Я хотел бы инсценировать свою смерть в 35 лет и уехать жить на остров. Осталось несколько лет – надо подумать над этой темой", - повторил свое желание Децл спустя 10 лет в беседе с журналистами из Воронежа.

При этом артист подчеркивал, что любит жизнь. "Столько всего интересного происходит, что жизни на все не хватит. Поэтому я собираюсь прожить минимум 450 лет", - говорил Толмацкий в том же интервью.

Позже другое издание задало вопрос Децлу о его мечте "умереть". Тогда артист посмеялся, но от своих слов отказываться не стал. "Хорошо, что напомнили. Я подумаю. Еще три годика осталось", - заявил рэпер.

Сегодня в шуточных высказываниях Толмацкого поклонники рассмотрели мистический след. Фанаты в соцсетях обсуждают, что Децл предсказал собственную смерть.

Напомним, Кирилл Толмацкий умер в ночь на 3 февраля. Рэперу было 35 лет. Он скончался после выступления на частной вечеринке. По предварительным данным, у Децла остановилось сердце. Дата и место похорон музыканта пока не определены.