ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Децл предсказал свою смерть в 35 лет

12:00
  • воскресенье
  • 03 февраля 2019

Толмацкий мечтал исчезнуть

Кирилл Толмацкий в интервью 2005 года изданию FanLife напророчил собственную смерть. Тогда музыкант рассказал, что мечтает исчезнуть и поселиться вдали от людей.
Умер пьяным в курилке: официальные данные о смерти Децла

"Я хотел бы инсценировать свою смерть в 35 лет и уехать жить на остров. Осталось несколько лет – надо подумать над этой темой", - повторил свое желание Децл спустя 10 лет в беседе с журналистами из Воронежа.

При этом артист подчеркивал, что любит жизнь. "Столько всего интересного происходит, что жизни на все не хватит. Поэтому я собираюсь прожить минимум 450 лет", - говорил Толмацкий в том же интервью.

Позже другое издание задало вопрос Децлу о его мечте "умереть". Тогда артист посмеялся, но от своих слов отказываться не стал. "Хорошо, что напомнили. Я подумаю. Еще три годика осталось", - заявил рэпер.

Сегодня в шуточных высказываниях Толмацкого поклонники рассмотрели мистический след. Фанаты в соцсетях обсуждают, что Децл предсказал собственную смерть.

Напомним, Кирилл Толмацкий умер в ночь на 3 февраля. Рэперу было 35 лет. Он скончался после выступления на частной вечеринке. По предварительным данным, у Децла остановилось сердце. Дата и место похорон музыканта пока не определены.

Читайте также:
Главное сегодня
Кирилл Толмацкий (Децл)
Кирилл Толмацкий (Децл)
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.