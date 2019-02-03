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Появилось фото мертвого Децла

12:21
  • воскресенье
  • 03 февраля 2019

Очевидцы сняли тело рэпера, лежащее на полу

В Сети появилось фото Кирилла Толмацкого после смерти. Мертвого Децла сфотографировали очевидцы. В кадре крупным планом тело рэпера.
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На снимке видно, что музыканта пытались реанимировать, на руке Децла остался след от катетера. Рядом валяются шприцы, перчатки и упаковки от лекарств, оставленные медиками. Тело артиста лежит на кафельном полу. Рядом никого нет.

По этическим соображением ТВЦ.Ru отказался от публикации посмертного фото Децла. Также редакция решила не делать гиперссылку на снимок, дабы не распространять шокирующие материалы.

Напомним, Кирилл Толмацкий, более известный как Децл, скончался в ночь на 3 февраля после частного концерта. Артисту было 35 лет. Предварительно причиной смерти названа остановка сердца. Точные данные будут опубликованы после вскрытия.

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