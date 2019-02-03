Страшное ДТП с детьми под Калугой: новые данные о жертвах

Число погибших увеличилось до семи человек

Растет число жертв ДТП с участием перевозившего детей автобуса под Калугой. По последним данным, в результате опрокидывания машины в кювет погибли семь человек. Четверо погибших — подростки.

В свою очередь МЧС сообщает, что спасатели достали из искореженного автобуса 12 человека, они переданы медикам. Об этом сообщает "Интерфакс". Всего в салоне находились 48 человек, в том числе 33 ребенка.

ДТП произошло утром 3 февраля. Автобус вез детей из поселка Ярцево на соревнования в Калугу. По предварительным данным, тяжелая машина ушла в занос, водитель не смог справиться с управлением.