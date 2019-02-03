Опубликован список пассажиров разбившегося под Калугой автобуса

В результате ДТП погибли 7 человек

Спасатели завершили работы на месте ДТП в Калужской области с участием автобуса, перевозившего детей. Все пострадавшие и тела погибших извлечены из искореженного салона, сообщили ТВЦ.RU в МЧС.

По данным ведомства, всего в результате опрокидывания автобуса в кювет пострадали 32 человек, большинство из них — дети. 25 пассажиров доставлены в больницы с различными травмами. Ранее сообщалось, что жертвами аварии стали семь человек. Четверо из них — дети.

Дмитрий Медведев поручил Веронике Скворцовой оказать всю необходимую помощь. Как сообщил пресс-секретарь главы кабмина Олег Осипов, премьер лично позвонил главе Минздрава, чтобы узнать о состоянии пострадавших, пишет ТАСС.

Авария произошла 3 февраля утром на трассе Калуга-Вязьма. По уточненным данным, автобус вез группу детей из музыкального коллектива в филармонию для выступления в конкурсе.

Тем временем Телеграм-канал Mash публикует список пассажиров.

1) Осипова Ева +мама

2) Назарова Лида + мама

3) Прохорова Кира + мама

4) Соина Ульяна +мама

5) Поторочена Ульяна +мама

6) Аракелян София +мама

7) Соболева София +мама

8) Зашиловская Елизавета + мама

9) Рыжикова Полина +мама

10) Алексеева Екатерина +мама

11) Румянцева Влада + мама

12) Морозова Дарья

13) Буша Вика + мама

14) Муковенкова Татьяна + мама

15) Думанова Настя + мама

16) Коренова Надежда + мама

17) Шуилишива Виктория

18) Синькова Дарья

19) Боровикова Алина

20) Таткова Яна

21) Бородина Ксения

22) Муравьева Светлана

23) Гусева Дарья

24) Ахромина Любовь

25) Карабаджак Таня

26) Филипенкова Дарья

27) Паукова Елена

28) Авергенкова Елена

29) Миронова Вера

30) Миронова Елена Александровна, руководитель ансамбля