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"Жалко смотреть": Порошенко отказался каяться в грехах

14:34
  • воскресенье
  • 03 февраля 2019

Президента заподозрили в нарушении церковных норм на интронизации Епифания

В Киеве прошла интронизация предстоятеля так называемой Православной церкви Украины митрополита Епифания. Ажиотажа это мероприятие не вызвало. В Софийский собор не пришел даже почетный патриарх "новой церкви" митрополит Филарет.

Зато на церемонии присутствовал президент Петр Порошенко вместе с женой. Ради него меры безопасности в соборе усилили, здание оцепили по периметру, многих журналистов внутрь не пустили.

После литургии Епифаний провел обряд причастия. Первым к чаше подошли Петр и Марина Порошенко. При этом наблюдатели заподозрили президента в нарушении церковных норм: глава государства причастился без предшествующей этому исповеди. По правилам, покаяние в грехах является обязательным перед причастием.

Уже после церемонии Петр Порошенко похвастался, что власти сделали все возможное для становления независимой церкви в стране. При этом, по его словам, государственной церкви на Украине не будет.

"У меня и у Вас, Ваше Блаженство, есть общее видение того, что хотят иметь граждане Украины. Это порядок, это безопасность, это благополучие. Предлагаю равноправное и ответственное партнерство на выбранном страной пути. У нас очень широкое поле для сотрудничества", - приводит его слова украинское "Радио Свобода".

Сама интронизация прошла без особого внимания со стороны не только церковных деятелей, но и простых прихожан. Площадь перед собором была практически пустой. Филарет на церемонию не приехал из-за состояния здоровья. По его словам его представителей, врачи запретили ему покидать стены больницы. Проигнорировали событие Константинопольский патриарх Варфоломей и главы поместных церквей.

"Верующие не заметили. Видимо, придется мне вступить в ПЦУ. А то смотреть жалко", - иронизирует украинский журналист Вячеслав Чечило.

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