Билетная мафия: кто наживается на любви россиян к искусству

В Госдуме придумали новый способ борьбы с перекупщиками. Эксперты в его эффективность не верят

В Государственной Думе занялись "билетной мафией". Парламентарии уже приняли в первом чтении законопроект о продаже театральных билетов. Перекупщикам хотят запретить возвращать билеты в кассы. Это должно сделать их бизнес нерентабельным. Сработает или нет - пока не ясно. Способов борьбы со спекулянтами придумывали массу, но пока люди, предлагающие "партер за три цены", по-прежнему появляются на ступеньках театров перед спектаклем.

В Большом театре дают "Дона Карлоса". Час до представления. Постановка известная, но не аншлаговая. Билеты – на выбор, правда, только у перекупщиков. Чем ближе к началу представления, тем дешевле, но все равно - не ниже номинала. Всё, что останется не реализованным, сдадут в кассу. В любом случае в накладе не останутся. Другое дело – культовые постановки.

— А на "Нуреева" у вас есть?

— Есть.

— А сколько стоит на "Нуреева", приличные?

— Тысяч по 10-15. Бельэтаж. 1-й ряд.

15 тысяч рублей – это самые дорогие билеты на лучшие места в партере Большого. Перекупщики дешевле 70 тысяч их не отдают. Вот только предъявить билетным торговцам нечего. Статью за спекуляцию давно отменили. И сейчас они просто "предприниматели".

Первые билетные спекулянты появились в столице в XIX веке, благополучно пережили весь советский период. В 90-е годы прошлого столетия дошло до криминальных разборок.

"Были драки, стрельба, все что угодно. Было несколько громких убийств, когда перекупщиков здесь убивали конкуренты", - вспоминает журналист Олег Фочкин.

С театральными спекулянтами боролись во все времена. Но они по-прежнему процветают. Именно они молниеносно скупают лучшие билеты. На сайте Большого на самые популярные постановки независимо от даты — ни одного билета. И даже не имеет смысла охотиться.

"На Нуреева билетов нет. Нет. И, может, никогда и не было здесь. А может было 5 минут. И на "Лебединое озеро" нет. Это рынок сговора организатора, т.е. государственного предприятия, сотрудников госпредприятия и ребят, которые продают эти билеты по цене рынка", - раскрывает тайны генеральный директор онлайн-сервиса по продаже билетов Виталий Виноградов.

"Контакты с кассирами. Есть контакты с администраторами, которые для своих оставляют. Есть система контрамарок, которая тоже используется. Для театров выгоды никакой нет. Это может наживаться конкретный человек, конкретный администратор, конкретный кассир", - возражает журналист Фочкин.

Более того, сами театры были инициаторами борьбы с перекупщиками. Поднимали цены в разы, как это сделали в частности, в Большом. В результате цены взлетели до небес. Вводили правило "два билета в одни руки", пускали первыми в очередь льготников. Но и это не помогло. Большинство перекупщиков просто переместилось в интернет. Их сайты пестрят предложениями. Дефицитные билеты в широком ассортименте.

"Давайте посмотрим по цене – 32 тысячи рублей. Да, конечно, это 100% спекулянтский сайт, потому что 3-й ярус балкона 32 тысячи рублей стоить не может", - говорит Виноградов.

Часто перекупщики маскируются под официальных распространителей, либо создают сайты-двойники. Вот официальный сайт Театра наций. А это уже его пиратская копия. Дизайн качественный, выглядит убедительно. Не каждый заметит подвох. Порой, за ними скрываются мошенники – тогда ни денег, ни билета. Зачастую же - есть риск сильно переплатить.

"На спектакль "Му-му" у нас стоит билет 3,5 тысячи, на сайте перекупщиков 6,5. На спектакль "Иванов" у нас в партере 1-й ряд – 10 тысяч. Перекупщики продают по 15700", - жалуется директор Государственного театра Наций Мария Ревявина.

"Я сам несколько лет тому назад пытался для одной юной дамы в 4 года купить билет на "Щелкунчика" - это 100 тысяч рублей. Я получаю, в общем-то, достаточно приличные деньги в Думе, и не могу себе это позволить", - возмущается первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Владимир Бортко.

Госдума в очередной раз объявила войну "билетной мафии". Депутаты обсуждают новый законопроект. Главные тезисы: запретить продажу билетов дороже номинала более чем на 15%. За нарушение – штрафы.

"Распространители, так называемые, они должны иметь договор с театром на распространение билетов. И это будет легально тогда", - говорит депутат Елена Драпенко.

Возврат предусматривается . Но чем ближе к дате спектакля, тем меньше вернут денег за билет.

"Обычно у перекупщиков не 2 билета на руках, которые они хотят сдать, а гораздо больше. Именно этим важна эта часть закона. Кто-то не продал эти билеты, не вышло, они пришли и перед мероприятием за 2 часа сдали пачку билетов в кассу. Конечно, это невыгодно организатору – мы страдаем", - рассказывает начальник отдела продаж "Театр на Таганке" Мария Бухарова.

Фирменный атрибут перекупщиков – наклейки на билетах. Прячут реальные цены. А, возможно, еще и сигнал для того самого 6-го подъезда. Сейчас зрителей с этими билетами в залы пускают. Но с принятием нового закона, будут отказывать.

"Мы фиксировали этих зрителей с заклеенными ценами. За сезон порядка 20 миллионов рублей кто-то заработал", - говорит Ревякина.

Впрочем, некоторые участники рынка уверены, что бороться с перекупщиками - не только бесполезно, но и вредно.

"Должен быть только рыночный инструмент, рынок решает, какая цена этого продукта. Запрет не поможет. Это, скорее всего, откинет нас назад опять. В советское время, когда запрещали и все", - противится генеральный директор p2p-платформы по продаже билетов Даниил Кручинин.

А пока эксперты спорят, депутаты продолжают работать над законопроектом. Большие надежды возлагаются на опыт Большого театра, который как раз в целях борьбы с перекупщиками сделал билеты именными. Правда, эта схема ситуацию, похоже, не изменила. Зрители с билетами на чужое имя находят отговорки.

Или еще вариант – в кармане перекупщика лежит целая пачка ксерокопий каких-то паспортов.

— Сфотографировать я что должна?

— Паспортные данные вот этой дамы.

— Ну, я же не похожа.

— Там человек стоит наш, Тамара. Если бы не работало, я бы не предлагал вам.

Всё дело в "Тамаре". "Своих людях", иными словами. В них - вся сила "билетной мафии". И как с этим бороться, похоже, не знает никто.

Марина Глебова, Станислав Чубин и Владимир Черных, "ТВ Центр".